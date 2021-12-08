Covid temaslısıyken gece kulübüne giden Finlandiya Başbakanı özür diledi: İzole olmamı öneren mesajı iş telefonuma göndermişler, evde bırakmıştım

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Covid-19 temaslısıyken gece kulübüne gittiği için özür diledi.

BBC’de yer alan habere göre, Finlandiya Başbakanı Sanan Marin, hafta sonu Covid-19 testi pozitif çıkan Dışişleri Bakanı’yla temas ettikten sonra gece kulübüne gittiği için özür diledi.

Marin’e ilk önce iki doz aşılı olduğu için kendisine izole olmasına gerek olmadığının söylendiği ancak daha sonra danışmanının izole olması gerektiği yönündeki mesajını görmediğini söyledi.

Marin, izole olması gerektiğini belirten mesajın iş telefonuna gönderildiğini, onu da evde bıraktığını söylemiş.

Mesajı görür görmez Covid testi yaptırdığını söyleyen Marin, sonucun negatif olduğunu duyurdu.

Marin, temaslı olduğu halde gece kulübüne gittiği için özür diledi.

Finlandiya’daki Covid kurallarına göre iki doz aşılı kişilerin temas sonrası izole olma zorunluluğu bulunmuyor.