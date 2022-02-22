Covid izolasyonu süren 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, hafif işlerine geri döndü

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Covid-19'a yakalanan Britanya Kraliçesi Elizabeth'in hafif olan işlerine döndüğü duyuruldu.

BBC'de yer alan habere göre, 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, Covid-19'u hafif, nezle benzeri semptomlarla geçiriyor.

Kraliyet muhabiri Daniela Relph "Windsor Sarayı'nda dikkatli ancak büyük bir alarma gerek duyulmayan bir mod var" dedi. Relph, Kraliçe Elizabeth geçen yıla oranla daha zayıf olduğu için Kraliyet doktorlarının yakın bir takipte olduğunu da ekledi.

Kraliçe Elizabeth'in hafif olarak nitelendirilen ancak her gün yaptığı devlet belgelerini okumak gibi işlerine döndüğü belirtildi.

Kraliçe Elizabeth ve en büyük oğlu Prens Charles 10 Şubat'ta görüşmüş, Charles'ın testi iki gün sonra pozitif çıkmıştı.

Nisan ayında 96 yaşına girecek Kraliçe Elizabeth, ilk aşısını ocak 2021'de olmuştu.