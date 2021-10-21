Covid: İngiltere'de doktorlar 'Kasıtlı ihmal var' diyerek yeni önlem almayan hükümeti eleştirdi

İngiltere Tabipleri Birliği, "kabul edilemez" düzeylere geldiğini belirttiği Covid vakaları karşısında yeniden zorunlu maske ve sosyal mesafe önlemleri ilan etmeyen hükümeti eleştirdi.

Tabipler Birliği hükümeti "ayağını frenden tamamen çekmek" ve "kasıtlı ihmal" ile suçladı.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da günlük koronavirüs vaka sayısı sekiz gündür 40 binin üzerinde.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, günlük vaka sayısının yakın gelecekte 100 bine kadar çıkabileceği uyarısında bulundu ancak şu an için yeni kısıtlamalar ilan etmeyeceğini açıkladı.

Sajid Javid dünkü basın toplantısında hükümetin mevcut şartlarda, zorunlu maske kullanma ve kapalı yerlerde Covid sertifikası (aşı ya da test belgesi) ve evden çalışma tavsiyesi de dahil "B planı" diye adlandırılan tedbirleri ilan etmeyeceğini söyledi.

Javid buna karşılık aşılama oranının istenen düzeye ulaşamamasının İngiltere'de ek önlemler alınması ihtimalini artırdığını kaydetti.

Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda özerk yönetimleri kendi önlemlerini ilan ediyor. İngiltere'de ise merkezi hükümet, Covid'le mücadele için ek önlemleri ancak Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) "sürdürülemez" bir baskı altına girerse alacağını ilan etti.

Doktorlar kaygılı

İngiltere Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Chaand Nagpaul, doktorların artık net bir şekilde "Önlemleri ilan etme zamanı" dediğini söyledi.

Günlük vaka sayılarının, geçen yılın yeniden sıkı kapatma önlemleri ilan edilen Mart ayındaki düzeye yükseldiğini söyleyen Nagpaul, benzer özelliklerdeki Avrupa ülkelerinin hiçbirinde bu düzeyde vaka görülmediğini de ekledi.

Nagpaul, "Bu nedenle (Sağlık Bakanı Javid'in) hayat kurtarmak ve Ulusal Sağlık Hizmetleri'ni korumak için derhal adım atmaya istekli olmaması kaygı vericidir" diye konuştu.

"Hükümetin frenden ayağını tamamen çekti. Pandeminin geride kaldığı ve hayatın normale döndüğü izlenimini veriyor" diyen Nagpaul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümetin, salgının yayılma hızını azaltacak ek önlemler almaması kasıtlı ihmaldir."

Nagpaul; maske takma, sosyal mesafe ve "yüksek riskli yerlerde" havalandırma zorunluluğunun birçok ülkede halen uygulanmakta olduğunu hatırlattı.

Getty Images Geçen Mart ayında vakalar bu düzeye çıktığında sıkı kapatma önlemleri ilan edilmişti

Tek uyarı bu değil

Bu hafta başında Ulusal Sağlık Hizmetleri Konfederasyonu'nun yetkilileri de bir araya gelerek benzer uyarılar yapmıştı.

Ayrıca hükümetin eski baş bilim danışmanı Profesör Sir Mark Walport da koronavirüsün yayılmasıyla ilgili olarak "Şu an uygulanan önlemler muhtemelen kontrol sağlayamıyor" demişti.

Sir Mark Walport BBC'ye verdiği mülakatta "Endişeli miyim? Evet. Çok çok ince bir denge var. Kış geliyor ve grip de geri dönüyor. Durum iyi değil" diye konuşmuştu.

Sağlık Bakanı Sajid Javid ise salgınla mücadele konusunda aşılamanın önemini vurguladı ve sırası gelenlere kuvvetlendirici üçüncü doz aşılarını olma ve insanları tanımadıkları insanların bulunduğu kalabalık yerlerde maske takma çağrısı yapmakla yetindi.

Başbakanlık, İngiltere için yeni bir kapatma planı olmadığını da söylüyor.

Son rakamlar

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da Çarşamba günü toplam 49 bin yeni vaka görüldü ve son 28 gün içinde Covid testi pozitif çıkan kişilerden 179'u yaşamını yitirdi.

Yine ülke genelinde 12 yaş üzerindeki nüfusun yüzde 14'ü hala aşısız.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin sağlık sözcüsü Jonathan Ashworth, Sağlık Bakanı Javid'i rehavetle suçladı ve "Gerçek şu ki aşıyla oluşturduğumuz savunma artık çöküyor" diye konuştu.

Ashworth, Sağlık Bakanı'nın bu durumla nasıl baş edeceğini ve aşılamayı yeniden nasıl hızlandıracağını anlatmamasının da hayal kırıklığı yarattığını ekledi.

İki yeni ilaç için anlaşma

Bu arada İngiltere hükümeti Covid tedavisinde kullanılan iki yeni ilaç için sipariş verdi.

Yapılan deneylerde Covid hastalarında hastaneye yatış riskini ve ölümleri yarı yarıya azalttığı görülen Molnupiravir'den 480 bin, halen klinik deneyleri süren PF-07321332/ritonavir'den de 250 bin kür ısmarlandı.

Sağlık Bakanlığı, kullanımlarının ilaç kontrol makamları tarafından onaylanması halinde, binlerce hastanın kışın bu ilaçlarla yapılan tedavilerden faydalanabileceğini bildirdi.