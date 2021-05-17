İngiltere'de bugün itibarıyla kafe, restoran ve pubların iç mekanlarına müşteri kabul edilecek

Birleşik Krallık'ta koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin üçüncü aşamasına bugün itibarıyla geçiliyor. Yeni dönemde, kafe, restoran ve barların iç mekanlarına da müşteri kabul edilebilecek.

Başbakan Boris Johnson, insanların koronavirüs sebebiyle durdurduğu hayatlarına yeniden başlamaları gerektiğini söyledi.

Herkesin yine de dikkatli olmak konusunda uyaran Johnson, insanları haftada iki kez test yaptırmaya, hijyen kurallarına uymaya ve vakti geldiğinde de aşı olmaya çağırdı.

Kapanma döneminden çıkarak büyük bir dönüm noktasına ulaşıldığını belirten Johnson, "Ancak bir sonraki adımını büyük bir dikkatle atmalıyız. Bugün yeni özgürlüklerimizin tadını çıkarırken virüsü uzak tutmak adına herkesi dikkatli olmaya ve sorumluluk almaya çağırıyorum" diye konuştu.

İngiltere ve İskoçya'da herkes, semptom göstermese dahi 30 dakikada sonuç verebilen test kitlerini ücretsiz sipariş verebiliyor. Galler ve Kuzey İrlanda'da ise bu imkan evden çalışamayan kişiler için geçerli.

Normalleşme nasıl sağlanacak?

Birleşik Krallık'ta bugün itibarıyla yeni döneme geçilse de süreç İngiltere, İskoçya ve Galler'de farklı şekilde uygulanacak. Artan vakalar sebebiyle İskoçya'nın Glasgow ve Moray bölgelerinde kısıtlamalar kaldırılmayacak.

İngiltere

Dış mekanlarda 30 kişiye kadar, iç mekanlarda ise en fazla altı kişi ya da iki hanehalkı üyelerinin buluşması mümkün olacak. Gecelik konaklamalar serbest olacak.

Kafe, restoran ve barların iç mekanlarına da müşteri kabul edilebilecek.

Sinema, müze, çocuk oyun alanları ve oteller kapılarını aylar sonra açacak.

Toplu spor aktiviteleri ve spor egzersizleri için iç mekanlar kullanılabilecek. Sauna ve buhar odaları müşteri kabul edebilecek.

Düğünler, resepsiyonlar ve diğer benzeri etkinlikler de 30 kişiyle sınırlı olmak üzere organize edilebilecek.

İskoçya (Glasgow ve Moray hariç):

Dış mekanlarda 8 kişiye kadar, iç mekanlarda üç hanehalkından 6 kişiye kadar buluşmak mümkün olacak.

Pub ve restoranlar 22.30'a kadar iç mekanlarda içki servis edebilecek.

Sinema ve tiyatrolar yeniden açılacak. Bu mekanlarda kapalı alanda 100 kişiye kadar etkinlikler mümkün olabilecek.

Galler:

Publar ve restoranların iç mekanları yeniden açılabilecek ve insanlar buralarda 6 kişiye kadar buluşabilecek.

Oteller, sinemalar, bowling salonları, müzeler, galeriler ve tiyatrolar yeniden açılacak.

Üç ülkede de yurt dışı tatillerine izin verilecek.

Kuzey İrlanda, kısıtlamaları kaldırmayı 20 Mayıs'ta gözden geçirecek.

36,5 milyondan fazla kişi ilk doz aşılarını oldu

Resmi verilere göre Birleşik Krallık'ta son 24 saatte bin 926 Covid vakası kaydedilirken, 4 kişi de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Birleşik Krallık'ta 36,5 milyondan fazla insan ilk doz Covid-19 aşısını oldu. İki doz aşı olan insan sayısı ise 20,1 milyona ulaştı.

Bugün itibarıyla, yurtdışına seyahat edecekler, aşı olduklarını kanıtlamak için "NHS Covid-19" telefon uygulamasından farklı olarak "NHS" uygulamasını kullanabilecek.

Analiz: İncelemeler devam edecek

Hugh Pym - Sağlık Editörü

Bakanlar ve sağlık danışmanları Hindistan varyantının ne kadar hızlı yayıldığı da dahil olmak üzere süregelen bazı belirsizliklerden endişe duyuyor.

Varyanttan en çok etkilenen bölgelerde sağlık sistemi üzerindeki etki bu hafta ve önümüzdeki hafta yakından incelenecek.

Yetkililer, bugün kaldırılacak kısıtlamaların sonuçlarını izlemek için hazırlandılar. Daha fazla insanın etkileşim altında olması sonucunda vaka sayılarının artması muhtemel.

Bakanların aktardığına göre, Oxford Üniversitesinden alınan ön laboratuvar verileri, aşıların Hindistan varyantına karşı etkili olacağını öne sürüyor.

Ancak bakanlar aşılama programını virüsün önünde tutmak için bir yarış olduğunu vurguluyor.

Önümüzdeki birkaç gün içinde, İngiltere'deki 35 yaş ve üstü kişilere de ilk doz aşı vurulmaya başlanacak.