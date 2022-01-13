Covid: Esrar, Koronavirüs bulaşmasını gerçekten engelliyor mu?

Koronavirüse karşı son iki yılda laboratuvarlarda binlerce maddenin test edildiğini belirten Witkamp, şöyle devam ediyor:
"Ve sık sık bir etki görürsünüz. Bu nedenle, takip araştırması için sunulan uzun bir madde bekleme listesi vardır. Arada sırada gerçekten işe yarayan bir şey olduğu gerçeğini göz ardı etmiyorum. Bu durumda bile etkili bir ilaç için çok uzun süre gerekli."
Witkamp, kenevirin CBGA ve CBDA konsantrasyonlarının ağızdan ilaç yoluyla elde edilip edilemeyeceğinden de şüpheli.
Prof. Dr. Witkamp, esrar içerek koronavirüse karşı koruma sağlayacağını düşünenlerin hayal kırıklığına uğrayacağını vurgulayarak, "Araştırma, kenevirin esrara dönüşmemiş bileşenleri ile ilgili" diyor.
ABD'de yapılan araştırma sonunda, CBGA ve CBDA maddeleri, laboratuvarda kendilerini koronavirüs üzerindeki protein dikenlerine bağlayarak, insanları enfekte etmek için kullandığı bir etkeni bloke etmeyi başardığı açıklanmıştı.
Amerikalı bilim insanları, laboratuvar testlerini virüsün alfa ve beta varyantı üzerinde gerçekleştirdi.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir