"Covid çalışan psikolojisinde büyük bozulmaya yol açtı; şirketler üzerlerine düşeni yapmalı"

Covid pandemisinin çalışanların endişe ve stres seviyesinde büyük artışa yol açtığına dikkat çeken uluslararası danışmanlık şirketi Kearney, veri analizi, makine öğrenmesi gibi yeni teknolojilerin, insan kaynağının fiziksel ve psikolojik durumunu kavrama ve sonuç alıcı aksiyon alma imkanı sağladığını belirtti.

Kearney, Covid pandemisinin çalışan psikolojisine etkisiyle ilgili bir rapor yayınladı. Raporda organizasyonlara, insan kaynağının psikolojik ve fiziksel sağlığını izleme ve doğru aksiyonlarla destekleme çağrısı yapıldı. “Bu kadar hızlı değişen, öngörülemez bir dünyada liderlerin çalışanlarının ne düşündüğünü, ne hissettiğini bilmesi büyük önem taşıyor. Onları doğru aksiyonlarla desteklemenin yolu da buradan geçiyor” denilen raporda, birkaç yıl öncesine kadar mevcut olmayan veri analizi yöntemlerinin, çalışanların endişe ve stres seviyesini öğrenmeyi mümkün hale getirdiği belirtildi

"Çalışanlar, şirketin mümkün olan en yüksek ilgiyi gösterdiğini bilmeli"

Şirketlerin pandemide çok hızlı değişen koşullara yanıt verebilmek için anında veya çok hızlı bilgiye ihtiyaç duyduğunun altı çizilen raporda şu ifadelere yer verildi: “Bu kadar hızlı değişen, öngörülemez bir dünyada, liderlerin çalışanların ne düşündüğünü, ne hissettiğini bilmesi büyük önem taşıyor. Onları doğru aksiyonlarla desteklemenin yolu da buradan geçiyor. Çalışanların, şirketin kendilerine mümkün olan en yüksek ilgiyi gösterdiğini bilmeleri çok önemli. Yönetim çalışanlarla yakından ilgilendiğini gösterdikçe ve bunu tekrarladıkça, içinde bulundukları fiziksel ve psikolojik koşullarla ilgili daha şeffaf ve açık olacaklardır."

Kearney tarafından hazırlanan raporda, şirket yöneticilerinin kendilerine insan kaynağıyla ilgili şu soruları yöneltmeleri gerektiği belirtildi: Çalışanları motive etmek için kurum içinde hangi politikalar uygulanıyor? Çalışanlarda endişe ve stres yaratan noktalar neler? Sağlık açısından risk grubunda bulunanlar kimler? Endişe ve stres şirket performansını şimdi nasıl etkiliyor, gelecekte nasıl etkileyebilir?

Pandeminin dayanıklı ve dayanıksız şirketler arasındaki farkı net biçimde ortaya koyduğunu ve pek çok şirketin bu sorulara yeterli cevabı veremediğini kaydeden Kearney uzmanları, “Sorulara yanıt veremeyen organizasyonlar, 'bisikletin' tek pedalıyla yola devam ediyor” uyarısında bulundu.

Kearney Türkiye Stratejik Operasyonlar yöneticisi Özgün Yanaz, çalışanların içinde bulunduğu durumu anlamaya yönelik 360 derecelik bir “İnsan kaynağı ve operasyonel dinamikler” (360° POD) yaklaşımı geliştirdiklerini belirterek, yapay zeka ve doğal dil işleme tekniklerini kullanarak çalışanların psikolojik durumunu ortaya koyan 12 farklı kriteri inceledikleri ve şirketlere insan kaynağıyla ilgili kapsamlı bir içgörü sundukları bilgisini verdi. Kearney’in 360° POD yöntemi, çalışanların endişe, korku, izolasyon duygusu gibi duygu durumlarını ve zayıf noktalarını detaylı biçimde ortaya koyuyor.

Covid’in yarattığı belirsizliğin krizlere en hazır şirketleri bile zorladığını belirten Yanaz, "Çalışan psikolojisini iyileştirilmek için, içinde bulundukları şartları doğru ve eksiksiz bir şekilde analiz etmek şart" dedi.