Covid: Birleşik Krallık'ta günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı

Ülkede Covid nedeniyle hastanede yatanların sayısı 18 Ocak'ta 39.254 ile rekor düzeye ulaşmıştı.
Hükümete aşı konusunda danışmanlık yapan Aşılama ve Bağışıklık Komitesi (JCVI), 5-11 yaş arasındaki korumasız çocuklara düşük doz Covid aşısının, daha büyük çocuklara da hatırlatıcı doz yapılmasını tavsiye etti.
İngiltere'de Covid testi pozitif çıkanların 10 gün olan karantina süresi, 6'ıncı ve 7'inci günlerde negatif test sonucu almaları haline 7 güne düşürüldü.
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda özerk yönetimleri, Noel sonrasında Covid önlemlerini artırma kararı aldı.