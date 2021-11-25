Covid aşısı: Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş arası çocuklara da yapılmasını tavsiye etti

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Türkiye kökenli bilin insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in sahibi olduğu BioNTech ile ABD'li ilaç firması Pfizer tarafından geliştirilen Covid aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda da kullanılmasını tavsiye etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun da onayı halinde, birlik üyesi ülkelerde 5-11 yaş arasındaki çocuklara da Covid aşısı yapılabilecek.

Merkezi Amsterdam'da bulunan EMA'nın İnsan İlaçları Komitesi (CHMP), Pfizer-BioNTech aşısının çocuklarda kullanımına ilişkin incelemeyi tamamladı.

Ajansa göre, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Comirnaty adlı aşı, 5 yaşından büyük çocuklar için de güvenli ve etkili.

EMA tarafından daha önce de 12 yaş ve üzeri çocuklara Covid aşısı yapılmasını tavsiye edilmişti.

Yeni öneriye göre, 5-11 yaş arası çocuklara, 12 yaş ve üzeri kişilere uygulanan normal dozun üçte biri yapılacak.

Covid aşısı 12 yaş ve üzerinde doz başına 30 mikrogram uygulanırken, bu miktar küçük çocuklar için 10 mikrogram olacak.

EMA İlaç Değerlendirme Kurulu Başkanı Ton de Boer, bağışıklık sisteminin çocuklarda ve yetişkinlerde aynı şekilde çalışmasına rağmen, çocukların bağışıklık tepkisinin yetişkinlerden daha güçlü olduğunu belirterek, bu nedenle düşük dozun yeterli olacağını vurguladı.

İki doz arasında 3 hafta

Çocuklara ilk doz aşı uygulandıktan sonra 3 haftalık bir bekleme süresinden sonra ikinci doz aşı yapılabilecek.

EMA'ye göre, Covid aşısı uygulandıktan 7 gün sonra çocuklarda en üst seviyede koruma sağlıyor.

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EMA'nın yaptığı araştırmada sonunda, Covid aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda yüzde 91'lik bir korumaya sahip olduğu belirlendi.

Aşı yapılan küçük çocuklarda da, yetişkinlerde olduğu gibi, enjeksiyon bölgesinde ağrı veya şişlik, yorgunluk ve baş ağrısı gibi yan etkiler görülebiliyor.

Ajansa göre, özellikle ciddi Covid riski yüksek olan 5-11 yaş arasındaki çocuklarda aşının yararları, yan etkilerinden çok daha ağır basıyor.

Özellikle ilkokullarda vaka sayılarının yüksek olması nedeniyle birçok AB ülkesi, 5-11 yaş arası çocukların aşılanması seçeceğini değerlendiriyor.