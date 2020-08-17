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Dünya

Covid-19'un sıfır noktası Vuhan'da yüzlerce insan sosyal mesafesiz havuz partisi için bir araya geldi

17 Ağustos 2020 16:08

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde yüzlerce insan havuz partisi için bir araya geldi. 

AFP'nin aktardığı haberde, Vuhan Maya Beach Su Parkı'nda toplanan binlerce insan hafta sonu havuz partisi düzenledi. Fotoğrafta partide sosyal mesafe ve maske önlemlerinin uygulanmadığı dikkati çekti. 

 

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