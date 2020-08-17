Covid-19'un sıfır noktası Vuhan'da yüzlerce insan sosyal mesafesiz havuz partisi için bir araya geldi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde yüzlerce insan havuz partisi için bir araya geldi.
AFP'nin aktardığı haberde, Vuhan Maya Beach Su Parkı'nda toplanan binlerce insan hafta sonu havuz partisi düzenledi. Fotoğrafta partide sosyal mesafe ve maske önlemlerinin uygulanmadığı dikkati çekti.
Çin'in Vuhan kentinde bugün dünyada 20 milyondan fazla vakanın görüldüğü Covid-19, ilk kez görülmüş şehir 23 Ocak'ta sıkı karantina altına alınmıştı. 11 milyon nüfuslu kentte bütün toplu taşıma araçları durmuş, evden zorunlu haller dışında çıkmak yasaklanmıştı.
Salgının merkezi Avrupa ve ABD'ye yönelirken Vuhan'da vaka artışının kontrol altına alınmasıyla 8 Nisan'da sıkı karantina önlemleri sona ermişti.