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Dünya

Koronavirüs'ün mutasyonunun tespit edildiği Güney Afrika'da günlük pozitif test oranı yüzde 26'ya ulaştı

24 Aralık 2020 00:18

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) mutasyon geçirdiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan testlerdeki pozitif oranı yüzde 26'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 411 kişinin hayatını kaybetmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 657'ye çıktı.

Günlük vaka sayısı 14 bin 46 artışla 954 bin 258'e ulaştı. Son 24 saatte yapılan 54 bin 48 testteki pozitif oranı da yüzde 26 olarak açıklandı.

Güney Afrika'ya uçuşlar durdurulmuştu

Güney Afrika Cumhuriyeti, Covid-19'un mutasyona uğramış yeni halinin öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurmuştu. 

Açıklamanın hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.

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