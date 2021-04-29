Covid-19’un Hindistan mutasyonu Fransa’da görüldü

Fransa'da Koronavirüs salgınında Hindistan mutasyonlu ilk vaka Lot-et-Garonne bölgesinde tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da İstanbul'da 5 vatandaşta Hindistan varyantı gözlendiğini açıklamıştı.

Fransa'da Nouvelle-Aquitaine Bölge Sağlık Ajansı tarafından yapılana açıklamada, Lot-et-Garonne bölgesinde bir kişide Covid-19’un Hindistan mutasyonu tespit edildiği belirtildi. Fransa’da ilk kez görülen mutasyon türünün, Hindistan'dan gelen bir kişide görüldüğü iddia edildi. Fransa'da İngiliz mutasyonunun vakaların yüzde 82,2'sini, Brezilya mutasyonu ve Güney Afrika mutasyonunun vakaların yüzde 5'ini oluşturduğu aktarıldı.

Fransa’da toplam vaka sayısı 5 milyon 592 bin 390’a, toplam can kaybı ise 104 bin 224’e ulaştı.