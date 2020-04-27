Covid-19'u yenen Britanya Başbakanı Boris Johnson bugün iş başı yapacak; şimdi "siyasi kariyerinin en önemli kararını vermesi gerekiyor"

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Yeni tip Koronavirüs'e yakalanan Britanya Başbakanı Boris Johnson, hastalıkla verdiği mücadelenin başarılı olmasının ardından 3 hafta sonra bugün işbaşı yapacak. Johnson, salgınla mücadele eden ülkesini tekrar yönetmeye başlayacağı ilk günden kritik kararlar vermek zorunda kalacak.

Financial Times'ın aktardığına göre bazı bakanlar, işletmeler ve milletvekilleri Johnson'a Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması için bir strateji belirlemesi ve Britanya ekonomisini tekrar açması için baskı yapıyor.

Virüsün yapabildiklerini birinci elden tecrübe eden Britanya liderinin hem işletmelerin çıkarlarını koruyacak hem de sağlık çalışanlarına ikinci bir dalgayla aşırı yüklenme olmasını önleyecek bir plan üretmeye çalıştığı belirtildi.

Johnson'ın müttefikleri, Britanya liderinin iki hafta içerisinde "siyasi kariyerinin en önemli kararını vermek zorunda kalacağını" kabul etti.

FT'ye konuşan kaynaklar doktorların Johnson'ın bugün itibariyle iş başı yapmasına izin verse de başbakanın bir süre "kamuya gözükmeyeceğini" ifade etti. Kulislerde Johnson'ın bugün günlük Koronavirüs brifinginde yer almayacağı, ancak haftanın son günlerindeki açıklamalarda yer alabileceği konuşuluyor.