Covid-19’u atlatan hasta, 10 gün sonra kısmi felç oldu

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedavi gören Cemal Bilgiç, Covid-19 hastalığını atlattıktan sonra kısmı felç geçirdi. Bilgiç, bir anda vücut direncini kaybetmeye başladığını belirterek, “10 günden sonra aniden ayaklarımdaki direnci kaybetmeye başladım. 1 gün falan öyle geçti, dirençsiz ayaklarım tutmaz oldu. Ondan sonra ellerimi kaybetmeye başladım. Bu sefer bir süre böyle 1 gün falan da emekleyerek gittim. Onu da kaybetmeye başladım ve hiç yürüyemez oldum” şeklinde konuştu.

Covid-19 enfeksiyonunun çok ağır bir hastalık olduğunu bildiğini ve sağlık çalışanlarının bu hastalıkla cansiperane şekilde savaştığını vurgulayan Bilgiç, “Aşağı yukarı 45 gündür buradayım. İşte ellerim yavaş yavaş açılmaya başladı. Ellerle bir şeyler yapmaya çalışıyorum, kahvaltımı yapıyorum, yemeğimi yiyorum. Ama ayaklarda henüz hiçbir şey yok, işte ona devam ediyoruz. Fakat bu Covid hakkında söyleyeceğim; çok tehlikeli bir hastalık. Yani iyi oldum demek tamamen yanlış bir yanılgı. Mutlaka maskeyi takmalı, mutlaka sosyal mesafeyi ayarlamalı, hijyenik durumları mutlaka yapmalı” diye konuştu.

"Destekle kollarını yukarı doğru kaldırabiliyordu"

Covid-19 enfeksiyonunu atlattıktan çok kısa bir süre sonra kısmi felç olan Cemal Bilgiç'in takip ve tedavisini üstlenen Omurilik Yaralanmaları Rehabilitasyonu Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Nebahat Sezer, “Hasta kendi bakım aktiviteleri dediğimiz; diş fırçalama, yüzünü yıkama, anahtar kavrama, yazı yazma gibi fonksiyonlarını yerine getiremiyordu. Ancak destekle kollarını yukarı doğru kaldırabiliyordu. Bizim nöropatik ağrı dediğimiz, sinir sistemi tutulumlarında ortaya çıkan oldukça rahatsız edici bir ağrıyla ve bu ağrıyı gidermek için kullandığımız yüksek doz ağrı kesici ilaçlarla tedavisi devam etmek zorundaydı. Bacaklarında yürümesine yardım edecek hiçbir motor kuvveti yoktu ve hastamızın oturma dengesi bozuktu” şeklinde konuştu.

"Sık karşılaşmaya başlıyoruz"

Son zamanlarda bu tarz vakalarda artış olduğunu belirterek vatandaşları bu konuda uyaran Sezer, “Biz bu Covid döneminde özellikle son 3 ila 4 aylık dönemde, Covid sonrası duyu ve motor fonksiyon bozukluğuna yol açan bu sinir tutulumlarını görmeye başladık. Yani hastanın geçirmiş olduğu Covid'e bağlı olarak ortaya çıkan bir klinik tablo olarak karşımızda duruyor. Giderek sık karşılaşmaya başlıyoruz, o yüzden tüm vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum tekrardan. Kendileri için, sevdikleri için, onlar için burada çabalayan, çırpınan sağlık personellerine yardımcı olmak için ne olursunuz maske, mesafe, el hijyeni ve kalabalıklardan uzak durun diyoruz” diye konuştu. (İHA)