Covid-19 tedavisi gören Yılmaz Vural, yoğun bakımdan çıktı

Koronavirüs tedavisine evde devam edilirken durumunun ağırlaşması üzerine 24 Kasım'da hastaneye kaldırılan ve birkaç gün sonra yoğun bakıma alınan teknik direktör Yılmaz Vural, servis odasına alındı.

Gazeteci Uğur Dündar, Twitter hesabından Vural'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeyi, " Müjdeler olsun... Türk futbolunun en sevilen isimlerinden, değerli dostum Yılmaz Vural Hoca, az önce yoğun bakımdan çıkarılıp odasına alındı. Büyük geçmiş olsun" sözleriyle duyurdu.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu da, teknik direktör Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Çuhadaroğlu, düzenlediği basın açıklamasında "Yılmaz Vural, bir süredir hastanemizde Covid-19 nedeniyle takibimizdeydi. Hastanemize yattıktan bir iki gün sonra da solunum sorunu nedeniyle yoğun bakıma alıp entübe ederek solunum desteği ile takip ediyorduk. Bu süreç de olumlu gelişti. Kendisini iki gün önce de solunum cihazından ayırdık" diye konuştu.

"Hocanın ne zaman hastanemizden çıkacağıyla ilgili takvim vermek zor"

Vural'ın taburcu edilmesi ile ilgili henüz bir tarih veremediklerini belirten Çuhadaroğlu şunları söyledi:

"İki günlük takiplerimizde de her şey yolunda gitti. İzlediğimiz parametreler olumlu olarak ilerledi. Şu sıralarda da normal servis odasını hazırlamaktayız. Belki de şu an konuşurken normal odaya çıkmış olacak. Yılmaz Vural'ın durumu şu an gayet iyi. Bizimle sürekli işbirliği yaparak çalışmamızı rahatlatan eşine ve ailesine de teşekkür ederim. Bu süreçte Türk tıbbı ciddi bir deneyim kazandı. Hayali tedavi yöntemleriyle değil kendi deneyimlerimizi uygulayarak hocamızı oldukça olumlu bir yere getirdik. Basından ve sevenlerinden kendisine gösterilen ilgiyi aktardık. O da herkese teşekkür etti. Yılmaz hocanın ne zaman hastanemizden çıkacağıyla ilgili takvim vermek zor. Ek rehabilitasyon uygulamaları da olacak. Katta da takibi devam edecek."