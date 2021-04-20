Covid-19 tedavisi gören Muharrem İnce, taburcu oldu

Yeni parti kurma hazırlıklarında olan Muharrem İnce, eşiyle birlikte Koronavirüs tedavisi gördükleri hastaneden taburcu olduklarını duyurdu.

"Çok şükür ikimiz de iyiyiz ve evimizdeyiz" diyen İnce, şöyle devam etti:

"Sağlık dileklerini gönderen herkese ve tedavimizle ilgilenen Başhekim Aziz Surel’e, İhsan Ateş hocaya ve ekibine, tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkürler. Sağlıklı günlerde buluşacağız."