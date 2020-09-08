Covid-19 tedavisi gören Ali Babacan, hastaneden çıktı

Hastanede Covid-19 tedavisi gören DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sağlık durumunun iyiye gittiğini ve tedaviye evde devam edileceğini söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Covid-19 tedavi sürecine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Covid-19'la on beşinci günün sonunda şikâyetlerinin azaldığını söyleyen Babacan, şöyle devam etti:

"Bulguların da düzelme eğilimine girmesi üzerine doktorum tedavimin evde süreceğini söyledi.

Hastanede kaldığım süre boyunca sağlık çalışanlarımızın gösterdiği büyük fedakarlığa şahit oldum. Hepsine çok teşekkür ediyorum.

Son günlerde yeniden yaygınlaşan salgına karşı özellikle toplu organizasyonlardan uzak durmanızı, her türlü tedbiri almanızı, kendinizi ve çevrenizdekileri korumanızı özellikle rica ediyorum.

Tüm COVID-19 hastalarına acil şifalar diliyorum."