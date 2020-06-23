Covid-19 tanılı öğrenci LGS'de yanlış sınıfa alındı iddiası; öğrenciler karantinada

Uzmanların ve kamuoyunun ertelenmesi çağrısına rağmen yapılan LGS'de çocuğu Koronavirüs tespit edilen bir çocuğun yanlış salonda sınava alındığı iddia edildi. Covid-19 tanılı öğrenci ile aynı salonda çocuğu sınava giren veli, “14 gün odasından çıkmasın’ dediler, bizi de PCR testine davet ettiler” dedi. İzmir’de ise öğrencilere birinci oturumda, ikinci oturumda çözülmesi gereken testlerin dağıtıldığı ileri sürüldü.

BirGün'den Mustafa Mert Bildiricn'in haberine göre Manisa’da Covid-19 tanılı bir öğrencinin, herhangi bir önlem alınmaksızın diğer öğrencilerle aynı salonda sınava alındığı öne sürüldü. Çoçuğu, Covid-19 tanılı olduğu belirtilen bir öğrenci ile aynı salonda sınava giren veli, ilçe milli eğitim müdürünün Covid-19 tanılı öğrenciyi oturum arasında salondan çıkarmak istemesine ilişkin şunları anlattı:

“Bahsi geçen salonda kızım da sınava girdi. Eşim kapıda kızımı bekliyordu. Sınav bitti ama o salondaki çocuklar çıkmadı. Eşim telaşlanıp beni aradı. Ben de işlerimi bitirip yanına gittim ve çocukların halen çıkmadığını gördüm. Tüm velileri toplantı salonuna aldılar. Orada bir doktor bize çocuklarımızı 14 gün odalarından çıkarmamamız gerektiğini söyledi. Tebligat imzalatmaya çalıştılar ama çoğu veli imzalamadı. Bu esnada çocuklarımız halen ortada yoktu. Velilerin tepki göstermesiyle çocuklar getirildi. Dün (pazar) akşam Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir ekip evimize gelerek bizi PCR testine çağırdı. Bu iddia doğru değilse neden bizi teste çağırdılar ve neden çocuklarımızın karantinada kalması gerektiğini söylediler?”



Kitapçıklar karıştı iddiası

Kesinlik kazanması ile sınavın iptaline neden olacak bir diğer iddia ise İzmir’de gündeme geldi. İzmir Torbalı Mustafa Çoban Ortaokulu’ndaki 8 numaralı sınav salonunda, soru kitapçıklarının karıştırıldığı ileri sürüldü. İddiaya göre, öğrenciler birinci oturumda ikinci oturum kitapçıklarını, ikinci oturumda ise birinci oturum kitapçıklarını çözdü. Konuya ilişkin çok sayıda velinin ulaştığı Eğitim Sen’in açıklamasında, MEB’in iddiaları hızla araştırması ve kamuoyunu aydınlatması istendi.

Sığınmacı çocuklara muaf oldukları alandan soru

Hatay’da, geçici koruma altında bulunan sığınmacı öğrencilere, sorumlu olmadıkları halde İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavı uygulandığı da LGS’ye ilişkin iddialar arasında yer aldı. İddiaların doğrulanması durumunda, “Göçmen ve mülteci çocukların eğitim hakkının ihlal edileceğini” ifade eden uzmanlar, MEB’i konunun üzerine gitmeye davet etti.