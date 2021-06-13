Covid-19 pandemisi sırasında Hindistan'da 30 bin çocuk, ebeveynlerini kaybetti veya terk edildi

Hindistan'ın önde gelen çocuk hakları kurumunun istatistiklerine göre, Hindistan'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında terk edilen veya ebeveynlerini kaybeden 30 bin 71 kadar çocuk var.

Independent'ın haberine göre, Ulusal Çocuk Hakları Komisyonu (NCPCR), tüm çocukların, ebeveynlerini Covid-19'dan kaybetmediğini, ancak 1 Nisan 2020 - 5 Haziran 2021 tarihlerinde birçok çocuğun pandemiden etkilendiğini belirtti.

NCPCR'ın sunduğu rapora göre, 3 bin 621 çocuğun yetim kaldı, 26 bin 176 çocuk ebeveynlerini kaybetti ve 274 çocuk terk edildi.

Çocuklar yasa dışı evlat edinilebilir

NCPCR, Covid-19 salgınından etkilenen çocukların geleceği ve sosyal medyada yetimlerin yasa dışı evlat edinilmesiyle ilgili konulara dikkat çekti.

Raporlara göre, WhatsApp, Facebook ve diğer sosyal medya sitelerinde Covid-19 sırasında annesini ya da babasını kaybeden çocukları evlat edinmek için tekliflerin yağdığını ve bu çocukların çocuk ticareti kurbanı olabileceği tespit edildi.