Covid-19 önlemlerine uymayanlar için 'vur emri' veren Duterte'den 'sıkıyönetim' tehdidi: Biraz disiplin istiyorum

Covid-19 salgın önlemlerine uymayanlar için 'vur emri' veren Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte bu kez sıkı yönetimle tehdit ederek, "Siz seçin" dedi.

Euronews'in haberine göre, Covid-19 salgınına karşı yaklaşık bir ay önce alınan sıkı önlemlerin ardından Manila sokaklarında araç trafiğinin artması üzerine Başkan Duterte tepki gösterdi. Televizyondan halka seslenen Duterte, "Biraz disiplin istiyorum. Eğer bu olmazsa, eğer bana inanmazsanız asker ve polis uygulamayı devralır" dedi.

Asker ve polisin sosyal mesafe uygulamasını uygulamak durumunda kalacağını kaydeden Başkan Duterte, "Sıkıyönetim gibi, siz seçin" diye konuştu.

Mart ayında ülkedeki vaka sayısının artmaya başlamasının ardından başkentin de içinde bulunduğu Luzon adasında karantina kararı alındı. Sadece zorunlu durumdaki çalışanların işe gitmesine ve gıda maddeleri ile ilaç alımı dışında dışarı çıkılması yasaklandı.

Filipinler'de 5 bin 660 Covid-19 vakası tespit edilirken, 362 ölüm kayda geçti. Test sayısının artmasıyla beraber bu sayıların yükselmesi bekleniyor.