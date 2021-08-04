Covid-19 nedeniyle tepki çekmişti; Obama, büyük 60'ıncı doğum günü partisini iptal etti

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ABD’nin 44’üncü Başkanı Barack Obama, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) eleştirileri üzerine 60’ıncı doğum günü partisini iptal etti.

Obama’nın sözcülerinden Hannah Hankins, 60’ıncı doğum günü için planlanan partinin iptal edildiğini duyurdu.

Hankins, “Geçen hafta Delta varyantı vakalarındaki artış nedeniyle Başkan Obama ve Michelle Obama, etkinliği yalnızca aile ve yakın arkadaşlar arasında küçültmeye karar verdi” dedi.

Obama ilk olarak açık alanda büyük bir parti planlamıştı. Gelecek davetlilerden aşılı olmaları ve gelmeden önce yapılmış negatif PCR testi sunmaları istenecekti.

Öte yandan ABD’de artmaya başlayan vakalar üzerine Obama’nın parti planlaması tepki çekmişti.