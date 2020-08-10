"Covid-19 nedeniyle genişletici para politikası terk ediliyor; para arzı azaltılarak, enflasyona yol açacak talep artışı frenlenecek"

Sabah yazarı Dilek Gündör, bugünkü yazısında, Covid-19 nedeniyle uygulanan genişletici para politikası terk edildiğini yazdı. Güngör, parasal sıkılaştırmayla para arzı azaltılarak, enflasyona yol açacak talep artışının frenleneceğini belirtti.

Güngör yazısında özetle şunları kaydetti:

Yeni döneme ilişkin politika için geçen hafta düğmeye basıldı. Merkez Bankası likidite sıkılaştırmalarına başladı. Salgın döneminde piyasaya verilen likiditenin fazla kısmının, sistemde bir likidite açığı oluşturmadan kademeli olarak geri çekilmesi için ilk adımları attı. Bankaların ucuz fonlama imkânları yarı yarıya azaltılarak, maliyetleri yükseltildi. Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürüldü ve haftalık repo ihalesi açılmayarak faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 9.75'lik faiz oranının kullanılacağı sinyali verildi. Fonlama maliyetleri yükselmeye başlayan bankalar, Covid-19 sürecinde verdikleri tarihin en düşük kredi faizlerinde sona geldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da bankaların topladığı mevduatı krediye yönlendirmelerini sağlamak için uygulamaya aldığı aktif rasyosunda esneklik sağlayarak, Merkez Bankası'nın adımlarına destek olacak. Likidite önlemleri, yan enstrümanlar, yönlendirmelerle piyasaya mesaj veren Merkez Bankası'nın gelecek dönemde para politikasını sıkılaştırıcı adımlara devam edeceği de belirtiliyor.

TL cinsi yatırımları cazip hale getirmesi bekleniyor

Ekonomi yönetiminin Covid-19 sürecinin etkisini azaltmak için uyguladığı genişleyici politika yerine yeniden parasal sıkılaştırmaya dönmesinin TL cinsi yatırımları cazip hale getirmesi bekleniyor. Bankacılar, sıkı para politikasıyla özellikle mevduat faizlerinin artmasının dövizden TL'ye geçiş iştahını yükselteceğini vurguluyor.

Altında ralli bitiyor

Belirsizliğin ortadan kalkmaya başlamasıyla zirveye çıkan altın fiyatlarında geri çekilmenin başlayacağını öngören uzmanlar, geçici rallinin sona erdiğini belirtiyor.