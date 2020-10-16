“Covid-19 iznine yollanan mahkûmlar 30 Kasım’dan itibaren tekrar cezaevine mi çağrılacak?” sorusuna AKP Grup Başkanı’ndan yanıt

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, açık cezaevlerinden yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle izinli çıkan hükümlülerle ilgili olarak AKP Grup Başkanı Naci Bostancı ile konuştu. Bostancı, "Bu kadar kişiyi tekrar toplayıp getirmek biraz zor, yeni düzenlemenin TBMM’ye gelecek" açıklamasını yaptı.

Sarıkaya, "Bostancı bu kapsamda verilen izin sürelerinin yeni bir kanun düzenlemesiyle uzatılması gerektiğinin de altını çizdi. Kasım sonunda 'uzatma hakkı çerçevesinde' bir yeni düzenlemenin TBMM’ye geleceğini bildirdi. Adalet Bakanlığı’nın yetkin ve etkin isimleri de bu konuda Meclis’e teknik destek vermek için hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Koronavirüs salgınının kış nedeniyle griple de karışarak artarak devam edeceği konusundaki kanı yüksek." ifadesini kullandı.

Sarıkaya yazısında şunları kaydetti:

Dolayısıyla yarı açık cezaevinden “izinli” olarak gönderilen mahkumların böyle bir süreçte ceza infaz kurumlarına tekrar getirilmelerinin de olanağı yok.

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