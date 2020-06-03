Covid-19 için karantina önlemleri almayan İsveç'te 4 bin 500 kişi hayatını kaybetti: Daha iyisini yapabilirdik

Avrupa'daki pek çok ülkenin aksine yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında tecrit uygulamasına gitmeyen İsveç'te Kamu Sağlığı Ajansı'ndan epidemiyolog Anders Tegnell, "İsveç, Covid-19 mücadelesi için daha fazla çabalamalıydı" dedi.

İsveç'te yaklaşık 4 bin 500 Covid-19 kaynaklı ölüm yaşandı. Hükûmetin salgının başından bu yana pek çok Avrupa ülkesi gibi tecrit uygulamasına gitmemesi eleştirilere neden oldu.

Doktor Tegnell, "Eğer bugün tekrar aynı hastalıkla karşılaşsak, ne yapılacağını biliyor olsak bütün dünya ile İsveç'in yaptığının arasında bir önlem uygulardık. İsveç olarak bu zamana kadar yaptığımızdan daha iyisini yapabilirdik" dedi.