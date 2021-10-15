Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik: Covid-19 hastalarının yüzde 90’ı aşısız

Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik, "Covid-19 hastalarının yüzde 90’ı aşısız" açıklamasını yaptı.

Hirik, “Başhekimimiz ile birlikte Covid servislerini ve Covid yoğun bakımlarını gezdik. Yatan hastalarımızın çok büyük bir kısmı, yarısından fazlasının aşısız olduğunu söyleyebilirim. Hatta bugün gezdiğimiz serviste 18 hastanın 17’si aşısızdı, aşı olmadıklarını bize söylediler. Şu süreçte gördük ki; aşının tam bir koruyuculuğu var." dedi.

Hirik şu ifadeleri kullandı:

"Pandemiden çıkışımız kesinlikle aşı. Şu ana kadarki pozitif vakalarımızın, ya eksik aşılı olanlar ya da aşısızların olduğunu görüyoruz. Yaş grubunun düştüğünü siz de görüyorsunuz, biz de gördük. Özellikle okul çağındaki çocuklarda aşı olmamış hastalarımızda çok fazla bir artış var. Şu an için uyguladığımız rehberde 12 yaş üzerindeki tüm okul çağı çocuklarına aşı yapabiliyoruz. 12 ve 18 yaş arasında anne baba e-Nabız’dan onay verdiği anda randevusuz ilimizin tüm sağlık tesislerinde aşılama yapılabiliyor. Gençlerimizin, özellikle okul çağındaki çocuklarımızın aşı konusunda birazcık daha hassasiyet göstermelerini, kendi sağlıkları için ve daha önemlisi toplum sağlığı için, halk sağlığı için anne babalarının, büyüklerinin sağlığı için aşı olmaları konusunda çağrıda bulunmak istiyorum”

“İlimizde 2. doz aşı oranlarında şu anda yüzde 68 bandına geldik. İlk dozdaki aşı oranımız yüzde 83-84 bandındadır. Bizim hedefimiz yüzde 100. Tüm halkımızın aşılanarak, tüm halkımızın sağlığını korumak. İnşallah o günleri de TURKOVAC ile birlikte göreceğiz"