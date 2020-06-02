Covid-19 günlerinde çekime dönen ilk Hollywood prodüksiyonu; Avatar 2 ekibi çekimler için Yeni Zelanda'ya gitti

Avatar 2 film ekibi film çekimleri için özel izin alarak yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sınırları kapalı olan Yeni Zelanda'ya gitti.

Yeni Zelanda'da 16 Mart'ta Covid-19 önlemleri çerçevesinde sınırların kapatılmasının ardından bu hafta Avatar filmi yönetmeni James Cameron ve 55 kişilik ekip yeni filmin çekimleri için Yeni Zelanda'ya uçtu. Ülkede sıkı Koronavirüs önlemleri uygulanırken ve vaka artışı kontrol altına alınmışken film için ülkeye girmeleri bazılarının tepkisini çekti.

Deadline dergisine göre, Avatar 2, Covid-19 döneminde çekimlere dönen ilk büyük Hollywood yapımı film oldu.

Avatar film ekibine Ekonomik Kalkınma Bakanı Phil Twyford tarafından "diğer zorunlu personel" başlığı altında ülkeye yeniden girme izni verildi. Bu kategoride çalışanların işlerini başka bir yerde yapamayacaklarını kanıtlamaları gerekiyor.

Bazı sektörler yurt dışından gelen çalışanlarının Covid-19 günlerinde evlerine döndüğünü ancak şimdi çalışmak için geri gelemediklerin söyledi. İşletmeciler, Avatar ekibi ülkeye alınırken çalışanlarının alınmamasına tepki gösterdi. Yeni Zelanda Göç Derneği Başkanı June Ranson, Avatar ekibinin ülkeye alınmasının şaşırtıcı olduğu ve çifte standart olduğunu söyledi.

14 gün karantina

Avatar filminin yapımcısı Jon Landau, Instagram'da bir fotoğraf paylaşarak "Yeni Zelanda'ya ulaştık. 14 gün sosyal izolasyon sürecimiz şimdi başlıyor" yazdı.