Covid-19 gölgesinde meslek liseleri yüz yüze eğitime başlıyor!

T24 Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 28 Eylül'de eğitim/staj uygulamalarının başlandığı mesleki ve teknik liselerde yüz yüze eğitimin 5 Ekim'de başlayacağını ilgili kurumlara bildirdi.

Bakan Ziya Selçuk'un ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, "5 Ekim 2020 tarihinden itibaren de Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin meslek.eba.gov.tr adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktır" denildi.

Derslerin bilişsel/teorik kısımlarının uzaktan eğitimle, uygulamalarının ise yüz yüze eğitimle işleneceği belirtilirken, ders sürelerinin zümre öğretmenleri tarafından belirleneceği vurgulandı.

Okullarda sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulacağı, öğrencilere konuya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı da aktarılırken, ders sürelerinin 30 dakika, teneffüslerin 10 dakika, öğle arasının ise 45 dakika olacağı belirtildi.

Ders programı ve yüz yüze eğitimin kapsamı belirsizliğini korurken, bakanlıktan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İlgili kurumlara gönderilen Bakan Ziya Selçuk imzalı yazı şöyle: