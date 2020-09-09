Covid-19 çocuklarda kalıcı rahatsızlıklara mı neden oluyor?

Koronavirüs salgını ile ilgili olarak bugüne dek yapılan araştırmalar, hastalığın çocukları görece daha az etkilediğini ortaya koyuyordu. Ancak Teksas’ta yapılan yeni bir araştırmanın sonucu bunun aksine işaret ediyor.

"Çok Sistemli İnflamatuar Sendrom" (MIS-C), bir enfeksiyon sonrası çocuklarda görülmesi mümkün olan bir tür sendroma verilen isim. Yapılan son araştırmalara göre, kalbe ve dokulara kalıcı zarar verebilen bu sendrom, olası bir Covid-19 enfeksiyonunun ardından çocuklarda görülebilir.

Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi ve Pediatrik Yoğun Bakım Kliniği'nin başhekimi Prof. Dr. Nikolaus Haas, söz konusu sendromun koronavirüs salgını ile ortaya çıkmadığını ve daha önceden bilindiğini belirtiyor. "Çeşitli enfeksiyon hastalıkları, belli hastalıklara daha yatkın olan hastaların vücudunun tamamında ağır iltihaplanmalara yol açabilir" diyen Haas, bu durumun çocuklar için de geçerli olduğunu vurguluyor.

MIS-C ile ilgili Amerikan araştırması

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde hekimlerden oluşan bir grup, 39 araştırmada yer alan 662 MIS-C vakasını detaylı bir şekilde inceleyerek yeni bir rapor hazırladı. İçinde bulunduğumuz 2020 yılının 1 Ocak – 25 Temmuz tarihleri arasındaki dönemi kapsayan ve tüm dünyadan toplanan verilerin sonucu, dünyanın en eski ve prestijli tıp dergilerinden The Lancet'te yayınlandı.

Buna göre MIS-C sendromuna yakalanan çocukların yüzde 71'i hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördü. Yüzde 60'lık bir kesimde ağır seviyede kalp-damar şoku kaydedilirken, ekokardiyografi uygulanan çocukların yaklaşık yarısında kalp fonksiyonlarında bozulma tespit edildi. Yine araştırmanın sonucuna göre, çocukların tamamı yüksek ateşten muzdarip oldu ve büyük çoğunluğunda karın ağrısı ile birlikte kusma ve ishal rahatsızlıkları görüldü. Dünya çapında, inceleme altına alınan 662 vakada 11 çocuk, MIS-C sebebiyle hayatını kaybetti. Bu da vaka sayısına göre yüzde 1,7'lik bir orana tekabül ediyor.

Araştırma, MIS-C sendromlu çocukların çoğunun kanında, SARS-CoV-2 isimli yeni tip koronavirüse karşı antikor bulunduğunu da ortaya koyuyor. Bu da çocukların herhangi bir hastalık belirtisi göstermeden koronavirüs enfeksiyonunu atlattığını gösteriyor. Ancak araştırma raporu, ardından gelen MIS-C hastalığının bu çocuklarda ağır semptomlara neden olduğunu öne sürüyor.

ABD'li meslektaşlarının araştırmasına şüphe ile yaklaşan Ludwig-Maximilians Üniversitesi'nden Prof. Dr. Haas, "ABD'de Covid-19'a yakalanan çok sayıdaki çocuktan sadece çok küçük bir bölümünde MIS-C hastalığı görülüyor" diyerek, ölüm oranının da aşırı derecede düşük olduğunu ifade ediyor.

Almanya'da durum ne?

Alman Pediatrik Enfeksiyoloji Topluluğu‘nun (DGPI) aylardan bu yana, hastanelerde iltihap hastalıkları nedeniyle tedavi gören çocuklarla ilgili veriler topluyor. Bugün itibariyle Almanya genelinde yaklaşık 200 çocuk bu tür bir hastalık nedeniyle hastanede tedavi altında. Bunlardan 40'ına ise MIS-C teşhisi konmuş. Ancak bu 40 çocuğa yapılan koronavirüs testinin yüzde 92'si negatif sonuç vermiş. Kısaca, bir MIS-C enfeksiyonu ile Covid-19 arasında doğrudan bağlantı kurmak, bu veriler ışığında mümkün değil.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Almanya'da şu ana dek kayıtlara geçen yaklaşık 200 bin koronavirüs vakası içinde, hastanede tedavi gören enfekte çocuk sayısının sadece 200 olduğu ve bu 200 çocuktan da birinin hayatını kaybettiği bildirildi.