Covid-19 aşısında KDV oranı belli oldu

Türkiye'de de uygulanacak aşılar için önemli bir karar alındı. Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararnameyle yüzde 1 KDV uygulamasının 2021 yılının sonuna kadar geçerli olmasına karar verildi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan “Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair” Cumhurbaşkanı Kararı’nda “Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının, 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde, bu kararın 1'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır” ifadeleri yer aldı.

Çin’den gelen CoronaVac aşısı dışındaki Koronavirüs aşıları Türkiye’de ücretli bir şekilde eczanelerden temin edilebilecek. İlaçların Türkiye fiyatı henüz belli değil. Çin’den gelecek aşılar, ücretsiz olarak vatandaşlara uygulanacak.