Covid-19'a yakalanan Sergen Yalçın'ın son testi negatif çıktı

Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın'ın son yapılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığı açıklandı.

Siyah-beyazlı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol Takımımıza Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."