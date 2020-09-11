Covid-19'a yakalanan Öztrak'la görüşmüştü; Tunç Soyer'in test sonucu negatif çıktı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın geçen günlerde İzmir’de düzenlenen Balkan Masası etkinliğine katılması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer test yaptırdı. Soyer, testinin sonucunu negatif çıktığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Soyer yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“İzmir’de buluştuğumuz CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın Covid pozitif haberinin üzüntüsünü yaşadık. Bu gelişme üzerine yaptırdığım testin sonucu negatif çıktı. Tedavideki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Faik Öztrak ve tüm hastalarımıza acil şifa diliyorum. Bu vesileyle, yeniden tırmanan ve çok kolay yayılan virüse karşı yurttaşlarımı bir kez daha maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarmayı görev sayıyorum. Gözle görünmeyen bu ortak düşmana karşı birlikte mücadele edip, kazanacağız. Sağlıkla kalın."