Covid-19'a yakalanan oğlunu arabanın bagajına kilitleyen öğretmen gözaltına alındı

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ABD'de bir öğretmen, Koronavirüs olan çocuğunu test merkezine giderken arabanın bagajına kilitlediği iddiasıyla gözaltına alındı.

41 yaşındaki Sarah Beam isimli öğretmen, çocuğunu tehlikeye atmakla suçlanıyor.

Click2Houston.com'un haberine göre bir görgü tanığı, 3 Ocak'ta test merkezinde bir arabanın bagajından sesler geldiğini duyunca polisi aradı.

Öğretmen bagajı açtığında içinde oğlunun olduğu görüldü.

Yerel basına göre Beam, 13 yaşındaki oğlunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığını, başka bir test merkezine giderken de kendisine bulaşmaması için çocuğu bagaja koyduğunu ifade etti.

Çalıştığı okul, suçlamadan sonra Beam'i zorunlu izne çıkardı.