Covid-19'a yakalanan Lüksemburg Başbakanı Bettel, hastaneye kaldırıldı

Koronavirüs testi pozitif çıktığı geçtiğimiz günlerde duyurulan Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, hastaneye kaldırıldı.

Bettel'in önlem amacıyla hastaneye yatırıldığı ve 24 saat gözlem altında tutulacağı açıklandı.

Lüksemburg Devlet Bakanlığı, 48 yaşındaki Bettel'in durumuyla ilgili bazı testlerin yapılacağını, doktorların kararına göre Başbakanın hastanede kalıp kalmayacağına karar verileceğini duyurdu.

Bettel'in Covid-19'a yakalandığı 27 Haziran'da açıklanmış, ateş ve baş ağrısı gibi hastalık belirtileri gösterdiği bildirilmişti. Lüksemburg Başbakanı, 24-25 Haziran'da AB Liderler Zirvesine katılmış, buna rağmen diğer liderlerle yakın temas içinde olmadığı kaydedilmişti.

Bettel'e 6 Mayıs'ta AstraZeneca'nın Covid-19 aşısının ilk dozu uygulanmış, hastalanmadan önce 1 Temmuz'da ikinci doz için randevusu bulunduğu belirtilmişti.