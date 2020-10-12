Covid-19'a karşı bağışıklık kazandığını iddia eden Trump, üst üste üç miting ile kampanya turuna dönüyor

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ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Florida'da Koronavirüs'e yakalanmasından bu yana ilk seçim kampanyası mitingi düzenlemeye hazırlanırken, ABD liderinin bulaş riski oluşturup oluşturmadığı konusunda tartışmalar sürüyor.

Trump dün yaptığı açıklamalarda Covid-19'u yendiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini iddia etti. ABD lideri, "Görünüşe göre artık bağışıklığım var. Belki uzun süreliğine, belki kısa süreliğine belki de ömür boyu. Kimse ne kadar süreceğini bilmiyor ancak bağışıklığım var" ifadelerini kullandı.

Tüm ulusal anketlerde Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın gerisinde bulunan Trump, geçen haftadan beri kampanya turlarına dönmenin yollarını arıyordu. Trump'ın geçen hafta sonu bile bir miting düzenlemeyi planladığı hakkında bilgiler sızmıştı.

ABD Başkanı bu akşam Florida'nın Sanford kentinde miting düzenleyecek. Trump daha sonra salı günü Pennsylvania, çarşamba günü de Iowa'ya geçerek mitinglerde konuşacak. Bu üç eyaletin de ortak özelliği Trump'ın 2016 seçimlerinde onları çok ufak bir farkla kazanmışken şimdi Biden'a yöneliyor olmaları.

Trump her fırsatta durumunun iyi olduğunu vurgularken Beyaz Saray doktorlarının 74 yaşındaki ABD liderinin akciğer filmleri ve Covid-19 test sonuçları hakkında bilgi paylaşmaması birçok kişiyi endişelendiriyor.