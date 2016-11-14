Coutinho Barça'ya, Arda Turan Liverpool'a gidiyor

Liverpool menajeri Jürgen Klopp'un Arda Turan'ı takımda görmek istediğini açıkladı.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Barcelona'nın Philippe Coutinho'yu istediği ve bu transfer için önemli bir rakamı gözden çıkarttığı aktarılırken Liverpool'un bu boşluğu Arda Turan'la dolduracağı iddia edildi.

Atletico Madrid'den Barcelona'ya 41 milyon Euro'ya transfer olan Arda Turan, 2010 yılında Galatasaray forması giyerken UEFA'ya yaptığı açıklamada; "Premier Lig'de oynamak benim hayalim. Avrupa'da Liverpool'u destekliyorum. Liverpool beni hep çok etkilemiştir. Bir gün Liverpool'da oynamak isterim" sözlerini kullanmıştı.