Cousins, tarihi performansıyla Bulls'u dağıttı

NBA'de gecenin çekişmeli mücadelesinde New Orleans Pelicans, konuk ettiği Chicago Bulls'u 132-128 mağlup ederek iç sahada üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

Karşılaşmayı 44 sayı, 24 ribaunt, 10 asist ve 4 top çalmayla tamamlayan Pelicans'ın All-Star pivotu DeMarcus Cousins, bir maçta 40 sayı 20 ribaunt ve 10 asist barajlarını geçen beşinci NBA oyuncusu olarak tarihe geçti. Bunu 6 kez başaran Wilt Chamberlain'ın yanı sıra Kerim Abdülcabbar, Elgin Baylor ve Oscar Robertson da birer kez bu istatistiklere ulaşmıştı.

Ev sahibi ekipte Anthony Davis de 34 sayı 9 ribaunt 5 asistlik katkısıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Bulls cephesinde Jerian Grant 22 sayı 13 asist 5 ribaunt, Robin Lopez 22 sayı, Zach LaVine 19 sayı 5 ribaunt ve Lauri Markkanen'in 14 sayı 17 ribauntla mücadele etti.