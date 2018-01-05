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Spor

Courtois ve Hazard aynı anda imzalamaya hazır

Belçikalı 2 futbolcu, Chelsea ile sözleşme yenileyebilir

05 Ocak 2018 14:31

İsimleri Real Madrid ile anılan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan kaleci Thibaut Courtois ve 1 buçuk yıllık sözleşmesi kalan Eden Hazard, Chelsea ile sözleşme tazeleyebilir.

Ntv Spor'un haberine göre; Belçikalı kaleci, "O bana 'Sen imzalarsan ben de imzalarım' diyor. Ben de ona aynı şekilde yanı veriyorum. Bence ikimiz de Chelsea'de çok mutluyuz. 4 yıl 2 şampiyonluk yaşadık. Hazard ile kariyerlerimizin zirvesini Chelsea'de yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Courtois, Hazard'ın takım için önemine de dikkat çekti. Chelsea kalecisi, "Eden Hazard yeri doldurulamaz bir futbolcu. Eğer satarsanız yerine belki 5 futbolcu alabilirsiniz ama hiçbiri onun size verdiklerini veremez. Bu; Barcelona'nın Messi'yi, Real Madrid'in de Ronaldo'yu kaybetmesine eşdeğer bir durum" diye konuştu.

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CourtoisHazardChelseaReal Madrid

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