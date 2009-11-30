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Spor

Coupet yürekleri sızlattı!

Fransa Ligue 1'de önceki gece Paris Saint Germain'in tecrübeli kalecisi Gregory Coupet talihsiz bir an yaşadi.

30 Kasım 2009 02:00

T24 - Fransa Ligue 1'de önceki gece Paris Saint Germain'in, haftaya lider giren Auxerre'i 1-0 yendiği mücadeleye tanıklık edenler, ev sahibinin tecrübeli kalecisi Gregory Coupet'in dramına şahitlik etti.


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36 yaşındaki tecrübeli eldiven, karşılaşmanın 82. dakikasında kornere çıkmak üzere olan topu taca atmak isterken, çime takılan sol ayağının üzerine düştü ve ayağı kırıldı. Acılar içerisinde kenara alınan Coupet, Pitie Salpetriere Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada ameliyat edildi. Coupet'in en az üç ay Mevlüt Erdinç ve arkadaşlarını yalnız bırakacağı açıklandı. Öte yandan Ligue 1'de dün son şampiyon Bordeaux, deplasmanda Nancy'i 25'te Fernando, 61'de Wendel ve 75'te Gouffran'ın golleri ile 3-0 yenerek Fransa'da yeni lider oldu.

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