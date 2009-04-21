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Spor

Coucerio: Temel felsefem kazanmak

21 Nisan 2009 18:50


Gaziantepspor Teknik Direktörü Jose Coucerio, ''Herkes verdiği sözleri yerine getirirse başarı da gelir. Benim futbol felsefem kazanmak üzerinedir'' dedi.


Gaziantep'te yerel bir televizyon kanalında yayınlanan programa konuk olan Gaziantepspor'un yeni hocası Jose Coucerio, bu sezon ve yeni sezona yönelik hedeflerini anlattı. Portekizli teknik adam golsüz berabere kaldıkları Hacettepe maçında çok kötü bir oyun sergilediklerini, yanlış giden şeyleri düzeltmek için burada olduğunu söyledi.

Gaziantepspor'da bazı şeyleri değiştireceğini ama bunun her şeyin darmadağın olacağı anlamına gelmeyeceğini ifade eden Coucerio, ''Her futbolcum eşit. Futbolun milliyeti, ırkı olmaz. Herkes en iyi olmak için çalışacak. Maçı hoca oynamaz, futbolcu oynar. Futbolcu istemediği zaman da o iş biter. Futbolcular kulüplerin yıldızlarıdır. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla takımım istediği zaman iyi işler yapıyor, ancak denk veya kendinden kuvvet olarak daha aşağıda olan takımlarla aynı konsantrasyonu gösteremiyor. Her maç kazanılmak içindir. Benim futbol felsefem de kazanmak üzeredir'' diye konuştu.

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