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Dünya

Costa Concordia'da 5 ceset daha bulundu

İtalya'nın batısındaki Giglio Adası açıklarında kayalıklara çarpan "Costa Concordia" kruvaziyerinin enkazında 5 cesedin daha bulunduğu bildirildi.

23 Mart 2012 00:45

 

T24- İtalya açıklarında batan Costa Concordia gemisinin enkazında yapılan aramalarda 2 cesede daha ulaşıldı. Bu sayede bugün ulaşılan ceset sayısı 5'e çıktı. Dalgıçlar gemi enkazındaki aramalara devam ediyor.
 
Bugün yapılan açıklamada 3 kişinin cesedine daha ulaşıldığı bildirilmişti. Geminin enkazında 2 cesedin daha bulunmasıyla bugün bulunan ceset sayısı 5 oldu.
 
Arama ekipleri yetkilileri bugün bulunan 5 cesetle 32 kişinin öldüğü gemi kazasından sonra iki yolcunun kayıp olduğunu belirtti. 
 
Costa Crociere şirketine ait 114 bin 500 ton ağırlığındaki Costa Concordia kruvaziyeri, 4 bin 229 yolcu ve mürettebatıyla 13 Ocak'ta başkent Roma'nın batısındaki Civitavecchia kentinden kuzeybatıdaki Savona kentine doğru yola çıkmış, Toskana bölgesi sahillerinde bulunan Giglio Adası açıklarında kayalıklara çarpmıştı.

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