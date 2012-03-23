Costa Concordia'da 5 ceset daha bulundu

T24- İtalya açıklarında batan Costa Concordia gemisinin enkazında yapılan aramalarda 2 cesede daha ulaşıldı. Bu sayede bugün ulaşılan ceset sayısı 5'e çıktı. Dalgıçlar gemi enkazındaki aramalara devam ediyor.

Bugün yapılan açıklamada 3 kişinin cesedine daha ulaşıldığı bildirilmişti. Geminin enkazında 2 cesedin daha bulunmasıyla bugün bulunan ceset sayısı 5 oldu.

Arama ekipleri yetkilileri bugün bulunan 5 cesetle 32 kişinin öldüğü gemi kazasından sonra iki yolcunun kayıp olduğunu belirtti.

Costa Crociere şirketine ait 114 bin 500 ton ağırlığındaki Costa Concordia kruvaziyeri, 4 bin 229 yolcu ve mürettebatıyla 13 Ocak'ta başkent Roma'nın batısındaki Civitavecchia kentinden kuzeybatıdaki Savona kentine doğru yola çıkmış, Toskana bölgesi sahillerinde bulunan Giglio Adası açıklarında kayalıklara çarpmıştı.