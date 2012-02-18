T24 LogoT24 Logo
Dünya

Costa Concordia gemisinin kaptanında kokain çıktı!

'Costa Concordia'nın kayalıklara çarpmasının ardından 17 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

18 Şubat 2012 23:38

 

T24 - İtalya açıklarında batan Costa Concordia gemisinin kaptanı Schettino'nun saç analizinde kokain çıktı. Kaptanın savunması ise 'uyuşturucu kullanan biriyle temas etmiş olabilirim' oldu.

İtalya'nın batısındaki Giglio Adası açıklarında 13 Ocak'ta kayalıklara çarpan ''Costa Concordia'' gemisinin kaptanı Francesco Schettino'nun saç analizinde kokaine rastlandığı bildirildi.

Anadolu Haber Ajansı'nın haberine göre; Roma Katolik Üniversitesi'nin yaptığı analizlerde, kaptan Schettino'nun saçında kokaine rastlandığı ifade edildi.

Kaza öncesi alkol ya da uyuşturucu madde almadığını söyleyen kaptanın saçına kokainin, bu uyuşturucuyu kullanan birinin temas etmesiyle bulaşmış olabileceği de dile getirildi.

Bu arada, çevre felaketine neden olmasından korkulan geminin yakıt tanklarını boşaltma işlemi de sürüyor. 12 Şubat'ta başlanan çalışmalar kapsamında şu ana kadar bin 528 metreküp yakıtın boşaltıldığı öğrenildi.

 

 

ETİKETLER

Costa Concordiagemi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24