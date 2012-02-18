Costa Concordia gemisinin kaptanında kokain çıktı!

T24 - İtalya açıklarında batan Costa Concordia gemisinin kaptanı Schettino'nun saç analizinde kokain çıktı. Kaptanın savunması ise 'uyuşturucu kullanan biriyle temas etmiş olabilirim' oldu.

İtalya'nın batısındaki Giglio Adası açıklarında 13 Ocak'ta kayalıklara çarpan ''Costa Concordia'' gemisinin kaptanı Francesco Schettino'nun saç analizinde kokaine rastlandığı bildirildi.

Anadolu Haber Ajansı'nın haberine göre; Roma Katolik Üniversitesi'nin yaptığı analizlerde, kaptan Schettino'nun saçında kokaine rastlandığı ifade edildi.

Kaza öncesi alkol ya da uyuşturucu madde almadığını söyleyen kaptanın saçına kokainin, bu uyuşturucuyu kullanan birinin temas etmesiyle bulaşmış olabileceği de dile getirildi.

Bu arada, çevre felaketine neden olmasından korkulan geminin yakıt tanklarını boşaltma işlemi de sürüyor. 12 Şubat'ta başlanan çalışmalar kapsamında şu ana kadar bin 528 metreküp yakıtın boşaltıldığı öğrenildi.