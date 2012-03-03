'Costa Concordia' davası İtalya'da başladı



T24 - 2012 yılının ilk büyük olayı olan ''Costa Crociere'' şirketine ait ''Costa Concordia'' kruvaziyerinin İtalya'nın batısındaki Giglio Adası açıklarında kayalıklara çarparak yaptığı ve 32 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın mahkemesi, Grosseto kentinde bu sabah başladı.



Costa Concordia davası, ilgilenenlerin sayısının çok olması sebebiyle mahkeme salonuna dönüştürülen Grosseto Mondern Tiyatrosu'nda bu sabah saatlerinde görülmeye başlandı. İlk duruşmaya yaklaşık 120 yolcu, 80 kadar avukat ve çok sayıda görgü tanığının katıldığı ifade ediliyor.

Kamu davasının ilk duruşmasında, mahkeme önünde geminin kara kutusunun dinleneceği belirtildi.

Mahkemenin görüleceği tiyatro salonunun çevresinde, 4 futbol sahası büyüklüğündeki alan polis tarafından özel denetime alınırken, davayı takip etmek için çok sayıda kişinin geldiği kentte yoğunluk nedeniyle otellerde yer bulunamadığı da basına yansıyan haberler arasında yer aldı.

Costa Concordia'da iki çocuğu ve karısıyla birlikte bulunan İtalyan Roberto Brignoni, ailesiyle birlikte ''gerçeği ve adaleti'' bulmak için ilk duruşmaya geldiğini aktardı.

Giglio Adası açıklarından, adayı selamlamak için çok yakından geçerken kayalıklara çarparak, kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen dev kruvaziyerin kaptanı Francesco Schettino, ilk duruşmaya katılmadı. Ev hapsinde tutulan Schettino'nun ilk duruşmayı evinden takip ettiği bildirildi.

Davanın ilk duruşmasına olaydan kurtulan 10 Türk yolcudan hiçbiri katılmadı. Bazı Türk yolcuların özellikle kaptan Schettino'nun yer aldığı duruşmaları takip etme eğiliminde oldukları öğrenildi.

114 bin 500 ton ağırlığındaki ''Costa Concordia'' isimli kruvaziyer, yolcu ve mürettebatıyla birlikte toplam 4 bin 229 kişiyle, 13 Ocak Cuma günü yerel saatle 19.00'da başkent Roma'nın batısındaki Civitavecchia kentinden kuzeybatıdaki Savona kentine doğru yol almak için hareket etmiş, yerel saatle 21.45 sularında, Toskana Bölgesi sahillerindeki Giglio Adası açıklarında kayalıklara çarparak, kaza yapmıştı.

32 kişiye mezar olan dev kruvaziyer gemisi, halen adanın birkaç metre açığında yan yatmış halde duruyor. Gemide halen 7 kayıp bulunuyor.

Öte yandan, yakıt tanklarının dolu olması sebebiyle bir çevre felaketine yol açmasından korkulan geminin yakıt tanklarının boşatılma işlemi de sürüyor. Hollandalı bir şirketin üstlendiği yakıtı güvenli bir şekilde tanklardan transfer işleminde, 9 tankın boşaltıldığı, 5 tankın da boşaltılmayı beklediği ifade edildi.