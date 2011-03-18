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Spor

COŞKUN ÖZARI YOĞUN BAKIMDA İSTANBUL (A.A)

18 Mart 2011 14:12

-COŞKUN ÖZARI YOĞUN BAKIMDA İSTANBUL (A.A) - 18.03.2011 - (A) Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörlerinden, Galatasaray'ın eski teknik direktörü ve futbolcusu, spor yazarı Coşkun Özarı (80), geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alındı.  Yakınları tarafından Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan Özarı'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi.  Coşkun Özarı'nın oğlu Murat Özarı, ''Doktorlar 24 saat sonra durumunun belli olacağını bildirdiler. Dua ediyoruz'' şeklinde konuştu. Diğer yandan, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İstanbul Şubesi, yayımladığı mesajla Coşkun Özarı'ya acil şifalar diledi.

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