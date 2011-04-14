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Spor

COŞKUN ÖZARI SEVİNDİRDİ İSTANBUL (A.A)

14 Nisan 2011 14:35

-COŞKUN ÖZARI SEVİNDİRDİ İSTANBUL (A.A) - 14.04.2011 - Beyin kanaması teşhisiyle 28 gün önce hastaneye kaldırılan (A) Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü, futbolcusu, spor yazarı Coşkun Özarı'nın (80), yoğun bakımdan çıktığı bildirildi. Coşkun Özarı'nın oğlu Murat Özarı, Amerikan Hastanesi'nde tedavisine devam edilen babasının yoğun bakım kliniğinden çıkarıldığını ifade etti. Murat Özarı, babası Coşkun Özarı'nın yakınlarıyla görüşmeye başladığını belirterek, ''Çok şükür yoğun bakımdan çıktı. Tedavisine devam edilecek. Şu an konuşmakta zorluk çekiyor ama bilinci açık ve her şey yolunda'' dedi.

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