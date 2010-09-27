Coşkun: Köşe yazarlığını bırakıyorum

T24 - Habertürk gazetesindeki işine son verilen gazeteci Bekir Coşkun, köşe yazarlığını bırakmayı düşündüğünü açıkladı.



Habertürk gazetesi ile yollarını ayıran gazeteci Bekir Coşkun Gazeteport haber sitesine konuştu.

Bekir Coşkun, Habertürk gazetesinden ayrılma sürecinde Hürriyet gazetesinde yaşadığı son dönem gibi zor günler geçirdiğini söyledi.

Gazeteci Coşkun, 15-20 gün dinlendikten sonra ne yapacağına karar vereceğini ifade etti.



Coşkun, şöyle konuştu: ‘’Bugünkü ortamda köşe yazarlığı giderek daha da zorlaşıyor. Bu ağır yükü taşımakta ben de zorlanıyorum. Önümde dört olasılık var. Üç ayrı medya kuruluşundan çalışma teklifi aldım. Şimdilik düşünüyorum. Ama benim için dördüncü bir alternatif daha var. O da köşe yazarlığını bırakmak. Bu alternatif daha ağır basıyor."



Kitap yazmayı düşündüğünü belirten Coşkun ‘’Kitabımı yazarken boş duvar bulursam oraya da yazarım. Yazmaktan kopamam ama, köşe yazarlığına artık son vermek, benim için ciddi bir düşünce’’ dedi.



Çalıştığı gazetelerden hiçbir zaman kendi isteğiyle ayrılmadığını vurgulayan Coşkun, ‘’Gururum incinirse, ayrılmam gerektiğini hissettim ve ona göre davrandım. Habertürk’te ise bu fırsatım olmadı. Endişe, baskı, korkuya karşı dik durmak, okuyucuya karşı sorumluluk ve yalan söylememek gibi ilkelerimden taviz vermedim. Bundan sonra da vermem’’ diye konuştu.



