Coşkun Göğen'in sağlık durumu iyi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, kalp damarlarının tıkalı olması nedeniyle önce anjiyo, ardından aort anevrizması nedeniyle ameliyat olan \'Tecavüzcü Coşkun\' lakaplı sinema sanatçısı 72 yaşındaki Coşkun Göğen, yoğun bakımdan çıktı. Ameliyatı gerçekleştiren Prof.Dr. Hüseyin Okutan, \"Normalde damarın çapı 2-2.5 santimetredir. Hastamızın aort çapı 6 santimetreye ulaşmıştı. 5 santimetreden sonra bu damar kendi kendine içe ya da dışa doğru yırtılıp dakikalar içinde yaşamı sona erdirebiliyor\" dedi.

Tanıtımını yapmak için gittiği Antalya\'daki özel bir hastanede check-up yaptıran sinema sanatçısı Coşkun Göğen\'in kalp damarlarının tıkalı olduğu tespit edildi. Anjiyo olan Göğen\'e, doktorlar bu kez de aort anevrizması teşhisi koyarak ameliyat olması gerektiğini söyledi. Doktorların önerisini dikkate alan sanatçı, geçen çarşamba günü ameliyata alındı.

AMELİYAT 6 SAAT SÜRDÜ

Sanatçı dostları Peker Açıkalın, kaleci Yaşar, Engin Evin ve Kartal Kaan\'ın yanı sıra çok sayıda seveninin ziyaret ettiği Coşkun Göğen, saat 08.00\'de ameliyata alındı. Saat 14.00\'te ameliyattan çıkan Göğen, yoğun bakım servisine alındı. 2 gün gözetim altında tutulan Göğen, bugün normal servise alındı.

Coşkun Göğen\'in ameliyatı hakkında bilgi veren Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Kalp Hastanesi Direktörü ve Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Okutan, hastalığının adının aort anevrizması olduğunu belirtti. Aort denilen damarın bütün vücudu besleyen ana damar olduğunu kaydeden Prof.Dr. Okutan, “Kalbin çıkışında da bir aort kapağı var. Anevrizmayla kapak bozuluyor. Normalde damarın çapı 2-2.5 santimetredir. Hastamızın aort çapı 6 santimetreye ulaşmıştı. 5 santimetreden sonra bu damar kendi kendine içe ya da dışa doğru yırtılıp dakikalar içinde yaşamı sona erdirebiliyor. Onun için hastanın hemen ameliyat edilmesi gerekiyordu. Ameliyattan mümkün olduğu kadar kalp kapağını, aort kapağını korumaya çalışıyoruz. Çoşkun Göğen\'de de kapağı koruduk, değişmedi. Metal ya da biyolojik bir kapak takılmadığı için kan sulandırıcı ilaç kullanmasına gerek kalmayacak. Aort dediğimiz balonlaşmış kalp damarını çıkartıyoruz, yerine fabrika yapımı damar grefti (yama) koyduk\" dedi.

HASTALIĞIN NEDENİ ÇOĞUNLUKLA HİPERTANSİYON

Sanatçının ameliyatının başarılı geçtiğini kaydeden Prof.Dr. Okutan, “Aort kapağını onardık. 2 gün yoğun bakımda kaldı. Serviste birkaç gün izleyeceğiz. Hastalığın nedeni çoğunlukla hipertansiyondur. Kontrolsüz hipertansiyon yani. Tansiyonu yüksek olan insanlarda aortun çeşitli yerlerinde genişlemelere yol açabiliyor. Sıklıkla başlangıç yerinde görüyoruz. Bazen hiçbir bulguya neden olmadan ani ölümlere neden olabilir ve sadece otopside belli oluyor. Bazen de göğüs ağrısı, kalp krizleriyle bu durum görülebiliyor. Hastamızın belirgin bir şikayeti yok. Normal muayene esnasında hasta şüphelenmiş ve tetkiklerde rahatsızlık tespit edildi. Hemen ameliyat önerdik\" diye konuştu.

Kemik açılıp kapatıldığı için 4-6 hafta arasında hastaya ağır egzersiz önermediklerini aktaran Prof.Dr. Okutan, “Araba kullanmayacak, ağır kaldırma, yan yatma gibi bir durumu olmayacak. Kemik iyileştikten sonra normal hayatına dönebilir. Filmlerde oynamasında engel bir durum olmaz\" dedi.

3 VAKTE KADAR ENSENİZDEYİM

Kızları Güneş ve Dünya Göğen ile eşi Anjelika Cherkashina\'nın başında olduğu Coşkun Göğen ise çok güzel bir ameliyat geçirdiğini belirterek, \"Hayalimde bile böyle bir şey görmemiştim. Çok mutluyum. Yemin ediyorum ne olduğunu anlayamadım. 1 saatte hayatım değişti. Bana göre 1 saat onlara göre 4 saat olabilir. Ne zaman döneceğimi merak ediyorsanız. 3 vakte kadar ensenizdeyim\" dedi.

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