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Spor

ÇORUMSPOR'UN OYUNCUSU SEFA TRABZONSPOR'DA TRABZON (A.A)

05 Ağustos 2011 19:35

-ÇORUMSPOR'UN OYUNCUSU SEFA TRABZONSPOR'DA TRABZON (A.A) - 05.08.2011 - Trabzonspor, Çorumspor'un 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sefa'yı kadrosuna kattı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına (İMKB) gönderilen ve Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan açıklamaya göre, futbolcunun transferi konusunda Çorumspor kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, buna göre kulübe oyuncunun sözleşme fesih bedeli olarak 325 bin lira ödeneceği belirtildi. Açıklamada, 3 yıllık anlaşma sağlanan futbolcuya 2011-2012 sezonu için 127 bin 200 lira, 2012-2013 sezonu için 140 bin lira, 2013-2014 sezonunda da 154 bin 200 lira garanti ücret ödemesi yapılacağı ifade edildi. Ayrıca genç futbolcunun üç sezonda 2 bin ile 2 bin 420 lira arasında maç başı ödemesi alacağı kaydedildi. -1461'DE FORMA GİYEBİLİR- Bu arada, transferle ilgili açıklama yapan Trabzonspor Kulübü, U-19 Milli takımında da görev yapan Sefa'ya şu aşamada izin verildiği belirtilerek, ''Bu gelişmelerin ardından Sefa'nın Trabzon'a dönüşünde bordo-mavili ekibin kadrosunda mı yer alacağı, yoksa kiralık olarak 1461 Trabzon'da mı oynayacağı kesinlik kazanacak'' denildi.

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