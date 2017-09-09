Çorumlu kadınların işlediği süs taşları Amerika'ya gönderiliyor

Yusuf ÇINAR/MECİTÖZÜ(Çorum), (DHA) - ÇORUM’da Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi 20 kadının taş işleme atölyesinde işledikleri taşlar, yurt dışına gönderiliyor.

Çorum’un Mecitözü İlçesi\'nde faaliyet gösteren atölyede üretilen doğal taşlarla kadınlara istihdam sağlandı. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt\'un girişimleri sonucunda, Amerika’da bir firma ile imzalanan protokol uyarınca ilçede oturan kadınların ürettikleri ilk etapta 500 kilo işlenmiş taş paketlenerek bu ülkeye gönderilecek.

Çorum Ak Parti Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, kooperatif üyesi 20 kadının ürettikleri ürünlerle hem aile ekonomisine destek olmaya, hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi. Milletvekili Ceritoğlu Kurt, şöyle dedi:

“Mecitözü Kaymakamlığı tarafından kurulan ve Mecitözü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından işletilen, yarı değerli doğal taş işleme atölyesi ile bayanlara istihdam alanı oluşturma ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefledik.”

Çorum’da benzer kadın kooperatifleri ile istihdam ve eğitim merkezi oluşturmayı düşündüklerini kaydeden Ak Parti Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, şunları söyledi:

\"İş ve iş bulma olanağı zor olan bölgemizdeki vatandaşlarımıza bu alanda yeni bilgi ve beceriler kazandırılarak bu alanda iş eğitimlerinin verilmesi ve böylelikle bulundukları bölgeye ve topluma sosyal ve ekonomik katkıda bulunarak sürdürülebilirliği olan bir eğitim ve istihdam merkezi oluşturulması düşünülmektedir. Bölgemizde bolca var olan yarı değerli süs taşlarından, akik, jasper, kuvars, kalsedon taşının ülkemizde ve dünyada en kaliteli olduğu yerlerden biri de Mecitözü ilçesidir. Rezerv ve çeşitlilik açısından zengin olan ve İlçemizin çoğu yerinden çıkan bu taşlar bayanlar tarafından işlenerek çeşitli takı ve süs eşyalarına dönüşmektedir. Doğal taşlarımızın alternatif tıpta kullanılan özelliklere sahip olması , stresi azaltması ve vücuttaki negatif enerjiyi alması gibi etkilerinden dolayı takı ve dekoratif amaçlı sektörde de ilgi görmektedir.”

FOTOĞRAFLI