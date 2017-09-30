T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çorumlu kadınlar, bisiklet yolu istedi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da bisiklet kullanmayı seven yaklaşık 50 kadın, sağlıklı yaşam ve çevre için pedal çevirdi

30 Eylül 2017 21:50

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da bisiklet kullanmayı seven yaklaşık 50 kadın, sağlıklı yaşam ve çevre için pedal çevirdi.
Çorum Doğa ve Ekstrem Sporlar Kulübü Derneği’nin orgaize ettiği sağlıklı yaşam ve çevre etkinliğinde yaklaşık 50 kadın ve 15 çocuk, Kültür Park\'da bir araya geldi. Kültür Park önünde başlayıp Anıt Park\'a kadar bisiklet süren kadınlara polis de eşlik etti. Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Çorum Doğa ve Ekstrem Sporlar Kulübü Derneği Başkanı Gülhan Keleş, bisiklet kullanımının yaygınlaşmasıyla trafik sorununun çözüleceğini, çevre kirliliğinin azalacağını ve doğaya ve çevreye saygılı nesillerin yetişeceğini düşündüklerini söyleyerek, \"Bizim yerel yönetimlerden istediğimiz, şehrimize yeni bisiklet yollarının yapılmasıdır. Gerekli altyapının yapılmasıyla insanları bisiklet kullanmaya teşvik etmek, çok daha kolay olacaktır. \" dedi.
Etkinlik, dernek üyeleri hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHADoğaEkstrem Sporlar Kulübü DerneğininKültür ParkAnıt ParkEkstrem Sporlar Kulübü Derneği Başkanı Gülhan KeleşGerekliEtkinlikFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24