Çorumlu kadınlar, bisiklet yolu istedi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da bisiklet kullanmayı seven yaklaşık 50 kadın, sağlıklı yaşam ve çevre için pedal çevirdi.

Çorum Doğa ve Ekstrem Sporlar Kulübü Derneği’nin orgaize ettiği sağlıklı yaşam ve çevre etkinliğinde yaklaşık 50 kadın ve 15 çocuk, Kültür Park\'da bir araya geldi. Kültür Park önünde başlayıp Anıt Park\'a kadar bisiklet süren kadınlara polis de eşlik etti. Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Çorum Doğa ve Ekstrem Sporlar Kulübü Derneği Başkanı Gülhan Keleş, bisiklet kullanımının yaygınlaşmasıyla trafik sorununun çözüleceğini, çevre kirliliğinin azalacağını ve doğaya ve çevreye saygılı nesillerin yetişeceğini düşündüklerini söyleyerek, \"Bizim yerel yönetimlerden istediğimiz, şehrimize yeni bisiklet yollarının yapılmasıdır. Gerekli altyapının yapılmasıyla insanları bisiklet kullanmaya teşvik etmek, çok daha kolay olacaktır. \" dedi.

Etkinlik, dernek üyeleri hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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