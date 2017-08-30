T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çorum'da Zafer Bayramı kutlandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) - ÇORUM’da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı

30 Ağustos 2017 19:06

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) - ÇORUM’da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Çorum\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasıyla başladı. Hürriyet Meydanı\'nda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından Vali Necmeddin Kılıç vatandaşları selamladı. Ardından halk oyunu gösterileri düzenlendi. Şiirlerin okunmasının ardından geçit töreni gerçekleştirildi. Tören, Çorum Belediye Mehteran Takımı\'nın konseriyle sona erdi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufAğustos Zafer BayramıAğustos Zafer Bayramı Atatürk AnıtıHürriyet MeydanıMarşıVali Necmeddin KılıçArdındanTörenÇorum Belediye Mehteran Takımı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Peker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24