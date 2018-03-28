Çorum'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 33 yaralı (2)
YARALI SAYISI 33'E ÇIKTI
Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün yol kenarındaki bir tesisi çevreleyen duvara çarptığı kazada, yaralı sayısı 33'e çıktı
28 Mart 2018 11:37
YARALI SAYISI 33\'E ÇIKTI
Çorum\'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün yol kenarındaki bir tesisi çevreleyen duvara çarptığı kazada, yaralı sayısı 33\'e çıktı. Yaralıların, hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
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