T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çorum'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 33 yaralı (2)

YARALI SAYISI 33'E ÇIKTI Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün yol kenarındaki bir tesisi çevreleyen duvara çarptığı kazada, yaralı sayısı 33'e çıktı

28 Mart 2018 11:37

YARALI SAYISI 33\'E ÇIKTI
Çorum\'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün yol kenarındaki bir tesisi çevreleyen duvara çarptığı kazada, yaralı sayısı 33\'e çıktı. Yaralıların, hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YARALI SAYISIOsmancıkYaralıların

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24